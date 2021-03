Alberto Groșescu: Imobilele din București, un real pericol pentru cetățeni. Doar o mică parte au expertiză seismică. Zeci de mii de clădiri prezintă vulnerabilități, dar nu au fost evaluate (VIDEO)

Alberto Groșescu, activist in cadrul organizațiaiei ARCEN, a vorbit, joi seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat", despre clădirile cu risc seismic din București. Acesta a afirmat că sunt zeci de mii de clădiri care s-a putea prăbuși la un eventual cutremur puternic, iar dintre acestea, marea majoritate nici măcar nu au fost evaluate.

"Nici măcar nu suntem în punctul în care sa știm, suntem în punctul în care ne gândim de unde sa începem . Sunt foarte puține înfomații pe toate planurile.

În Bucuresti avem aproximativ 370 de imobile care se încadrează în clasa I de risc seismic, la care se adaugă 2100-2200 de imobile care se afla în clasa a II-a de risc seismic sau în categoriile de urgenta U1, U2 și U3. Sunt de fapt o mică parte din clădirile care au expertiză seismică. E de menționat faptul că sunt zeci de mii de clădiri și în centrul orașului și în cartierele dormitor care nu au expertiza tehnica despre care nu știm aproape nimic, dar care au vulnerabilitate. Practic, orice clădire care are mai mult de 70-80 de ani și care are mai mult de 4-5 etaje și mai prezintă și fisuri seismice are o vulnerabilitate", a explicat Alberto Groșescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.