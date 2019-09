ALDE se împarte în tabere pro şi anti-Tăriceanu. Gavrilescu cere convocarea Congresului / Petcu: 'Grațiela, minciuna are picioare scurte, la fel și mandatul vostru oferit de PSD'

ALDE stă pe un butoi cu pulbere. Membrii partidului se împart în două tabere, cei care cer Congres pentru desemnarea unei noi conduceri și cei care îi rămân fideli lui Călin Popescu Tăriceanu.

Sunt tot mai mulți cei care doresc “capul” lui tăriceanu, după ruperea alianței cu PSD. Printre aceștia se numără Grațiela Gavrilescu, cea care a și acceptat propunerea PSD d a rămâne în continuare ministru al Mediului, sau filiala ALDE Oradea.

Președintele filialei, Dorin Corcheș afirmă că este nevoie de organizarea Congresului pentru ca “primarii, cosilierii locali, consilierii județeni, dar și membrii simpli ALDE să aibă ocazia să-și spună punctul de vedere.”

“Soluția nu este să dăm afară tot partidul din partid până rămân doar membrii care sunt de acord cu tot ce afirmă conducerea, ci să găsim împreună o soluție cât mai bună pentru viitorul Partidului ALDE”, spune acesta.

„Este un moment crucial pentru ALDE! Nu avem voie să mai facem greşeli personale!”, afirmă şi Graşiela Gavrilescu. (Detalii AICI)

Pe de altă parte, susţinătorii lui Tăriceanu le amintesc puciştilor că “minciuna are picioare scurte, la fel și mandatul vostru oferit de PSD”.

Spre exemplu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei şi preşedintele filailei ALDE Giurgiu, filiala cu cele mai bune rezultate la europarlamentare, aminteşte că “decizia privind numirea miniştrilor aparține lui Iohannis și istoria recentă arată că neamțul este președinte jucător”.

Totodată, el o dojenește pe Gavrilescu pentru trădare şi îi aminteşte ce a rostit în ședința din 26 august a Delegației Permanente a ALDE.

“Dragă Călin, dragi colegi. Vreau să încep prin a vă aminti unora şi a vă spune altora cum s-a format ALDE. Şi vreau să vă spun că atunci când s-a pus problema plecării din PNL, i-am spus lui Crin Antonescu că eu merg alături de Călin, pentru că eu cred în Călin. Şi am ieşit apoi şi am anunţat şi agenţiile de presă. Și am mers mai departe alături de Călin. (...) şi vreau să spun acum, din nou, că eu voi rămâne mereu alături de tine, Călin. Există viață și după guvernare”.

Ce frumos suna acest lucru spus de Grațiela Gavrilescu în ședința din 26 august a Delegației Permanente a ALDE.

De fapt, numai aceste lucruri le spunea dna Gavrilescu în toate ședințele ALDE. Nimeni nu anticipa că cea care va trăda prima va fi tocmai ea.

Îți mai aduci aminte, Grațiela? Sau acum ai o amnezie cu privire la ultimele săptămâni?

Nu de alta, dar te-am auzit în dimineața asta la Realitatea Tv cum spuneai că, atunci când ai votat pentru ieșirea de la guvernare și pentru denunțarea protocolului cu PSD, ai votat pentru că era pentru a susţine candidatura lui Călin la alegerile prezidenţiale. Cu alte cuvinte, sugerai, Graţiela, că nu știai că președintele ALDE nu va mai candida la alegerile prezidenţiale.

Grațiela, minciuna are picioare scurte, la fel și mandatul vostru oferit de PSD. În ședința din 26 august, pe ordinea de zi, s-au regăsit și retragerea de la guvernare, dar și susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu. La fel, Grațiela, ai votat pentru susținerea lui Mircea Diaconu! Da, chiar tu! Ai fost cea care ai susținut toate măsurile de pe ordinea de zi. Nu ai zis vreun moment că ești împotrivă. Acum ce s-a schimbat? Te-a momit Dăncilă cu un post de ministru? Te-a momit PSD-ul la Prahova cu susținere și funcții? Ce s-a schimbat?

A, să nu uit. Tot tu, Grațiela, mai spuneai pe 27 august așa: „fiecare președinte și membru când își dă o semnătură pe o adeziune trebuie să cunoască prerogativele pe care le are ca membru și consecințele atunci când nu mai dorește să se alinieze liniei partidului”. Păi tu, Grațiela, astăzi ești total în afara liniei partidului. Tu alături de toți ceilalți dezertori. Asta cum o mai poţi justifica?”, scrie Petcu pe Facebook.

„La pomul lăudat să nu te duci cu sacul”, spune o vorbă din străbuni. Cei trei colegi, de fapt foști colegi, s-au dus la Dăncilă să-i ungă miniștri. Numai că, decizia aparține lui Iohannis și istoria recentă arată că neamțul este președinte jucător. Așa că, viitorul lor este previzibil: excluși din ALDE pentru că au încălcat decizia din ședința Biroului Politic Central al ALDE de a nu accepta funcții fără acordul partidului și maziliți de PSD pentru că nu o să le fie de niciun folos. Treaba este că Dăncilă nu va scăpa de votul din Parlament și nici nu va scăpa de cuțitele pesediștilor după ce va pierde funcția de premier”, adaugă acesta.