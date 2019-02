Alegerea obiectelor sanitare pentru eficientizarea spațiului

Baia este acea incapere intima in care te incarci de energie pentru fiecare noua zi si in care te relaxezi seara. Iar amenajarea acesteia trebuie realizata intr-un mod placut, minimalist, astfel incat sa iti ofere o buna dispozitie, eliminand energiile negative.

De regula, spatiul disponibil in baie este unul destul de redus, iar aranjarea nepotrivita a obiectelor sanitare nu ar face decat sa incarce inutil incaperea si sa o faca sa para si mai mica. De aceea, este indicat sa cauti cat mai multe solutii practice prin care sa folosesti fiecare spatiu intr-un mod inteligent.

Iata cateva sfaturi privind alegerea de obiecte sanitare potrivite care sa te ajute sa eficientizezi cat mai bine fiecare colt din incapere.

Cada sau cabina de dus?

Intr-o baie, cel mai mare spatiu il ocupa obiectul sanitar in care te relaxezi si iti regasesti energia pozitiva. Cada sau cabina de dus, caci despre acestea este vorba, trebuie sa fie atent aleasa, tinand cont de dimensiunea incaperii, precum si de modul de asezare al celorlaltor articole sanitare si de mobilier.

Atat cada, cat si cabina de dus prezinta avantaje si dezavantaje. Important este sa te gandesti tu ce iti doresti mai mult si cum fiecare din cele doua variante se va potrivi in decorul baii.

Principalul aspect pe care trebuie sa il iei in considerare este spatiul pe care il ai la dispozitie pentru amplasarea acestui obiect. Inainte de a incepe amenajarea propriu-zisa si achizitonarea articolelor necesare, incearca sa faci o schita cat mai exacta a baii. Deseneaza fiecare obiect sanitar sau articol de mobilier in zona in care ti-ai dori sa fie aranjat. Gandeste-te la o dimensiune a acestora cat mai apropiata de valoarea reala si apoi incearca sa vizualizezi ce spatiu liber ramane in baie.

Incape cada in decorul noii tale bai? Sau cabina de dus pare a fi o idee mai buna?

Sigur ca dusul reprezinta o alegere mai inspirata in cazul unei bai cu o dimensiune redusa, insa confortul tau conteaza de asemenea. Iar in cazul in care cabina de dus nu este deloc ceea ce iti doresti, poti face un compromis alegand varianta unei cazi mai mici. Solutii exista, trebuie doar sa pui in balanta argumentele pro si contra si sa te gandesti ca aceasta reprezinta o alegere pe care o iei pe termen lung.

Lavoar incorporat in mobilier

Indiferent de dimensiunea baii, amplasarea unui spatiu de depozitare este esentiala pentru a pastra diverse obiecte de igiena precum sapun, pasta de dinti, perii de par, sampon, gel de dus etc.

Si, pentru a eficientiza cat mai mult spatiul pe care il ai la dispozitie, este recomandat sa alegi ca lavoarul sa fie incorporat direct in mobilierul de baie. Pe piata exista diverse modele de lavoare separate, care au un aspect deosebit, insa alegerea finala trebuie sa fie nu numai una placuta din punct de vedere estetic, ci si practica.

In plus, atat lavoarul, cat si mobilierul le gasesti in diverse modele, dimensiuni si culori, astfel incat sa le poti integra in orice tip de decor al baii – elegant, vintage, minimalist.

Alegerea inspirata a vasului de toaleta

O alta solutie pe care ti-o propunem pentru eficientizarea spatiului din baie este aceea privind alegerea unui vas de toaleta al carui rezervor sa fie incorporat in perete. Astfel, vasul de toaleta este unul suspendat, iar rezervorul acestuia nu va mai ocupa spatiu suplimentar.

Aceasta varianta nu numai ca este una extrem de practica, dar ofera si un aspect deosebit intregii incaperi.

Mobilierul multifunctional

Pe langa alegerea cu atentie a obiectelor sanitare, o ultima solutie pentru a amenaja in mod eficient intreaga baie este aceea de a utiliza mobilierul de tip multifunctional.

O oglinda incorporata intr-un mic dulap sau etajere amplasate pe perete pentru a nu ocupa spatiul din partea de jos a baii reprezinta numai cateva dintre variantele pe care le ai la dispozitie. O solutie simpla, recomandata pentru baile cu spatiu mic este amplasarea spatiilor de depozitare pe inaltime. In plus, daca alegi ca atat mobilierul, cat si obiectele sanitare sa fie unele suspendate si cu picioare integrate, vei crea iluzia unei bai mult mai mari.

Secretul este sa fii cat mai creativ in alegerile pe care le faci si sa vizualizezi locul fiecarui obiect achizitionat.

Totodata, daca in procesul de amenajare vei tine cont si de faptul ca in acest moment inspiratia minimalista sta la baza amenajarilor interioare, vei obtine rezultatul dorit. Decorul minimalist este unul avantajos din varii motive precum:

● Din punct de vedere estetic obiectele de decor arata mai bine si mai ordonate, oferind o ambianta placuta;

● Intregul spatiu va parea mai aerisit, oferindu-ti energii pozitive;

● Articolele de mobilier sunt mai practice, poti depozita toate lucrurile personale, beneficiind in acelasi timp de mai mult spatiu liber.

Alege obiectele sanitare potrivite, iar noua ta baie va deveni exact spatiul la care visezi!