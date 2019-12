Alegeri în Marea Britanie: Boris Johnson a venit cu câinele la vot. Cozi uriașe la secțiile de votare (FOTO)

Premierul Boris Johnson a votat la alegerile anticipate din Marea Britanie, desfășurate joi. Acesta a ven it la secția de votare însoțit de câinele său Dilyn pe care l-a pupat în fața fotografilor care îl așteptau la ieșirea din secție.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Boris Johnson i-a îndemnat pe britanici să voteze cu Partidul Conservator pentru ca Brexitul să fie finalizat.

Britanicii sunt chemaţi, joi, la urne pentru al treilea scrutin parlamentar în mai puţin de cinci ani, acest vot fiind considerat crucial pentru soarta Brexitului, proces aflat acum în impas.

Cozi masive s-au format în afara secțiilor de votare din Londra, în ziua alegerilor generale anticipate, potrivit mai multor postări devenite virale pe rețelele de socializare.

20 min queue to get into polling station. South London Millenials unite! #GeneralElection2019 pic.twitter.com/Tn1gOKkAM2