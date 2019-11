ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 // Ministerul de Interne: 61 de sesizări privind nereguli electorale. Dosar penal, amenzi și avertismente în primul tur al alegerilor prezidențiale

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne (MAI), Monica Dajbog, a declarat, duminică, în ziua alegerilor, că până la ora 15.00 au fost înregistrate 61 de sesizări privind evenimentele electorale, cele mai numeroase fiind consemnate pe raza județelor Dolj (11 evenimente), Giurgiu (5), Mehedinți (4), Olt (4) și în Municipiul București – 5 evenimente.

"Din numărul total de evenimente sesizate, jumătate nu s-au confirmat. Cele mai multe sesizări au fost de fraudă electorală, sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat, comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în spațiul de protecție al secțiilor de votare și nerespectarea dispozițiilor legale privind prezența altor persoane în cabina de vot.

Cinci evenimente sesizate fac referire la posibile fapte de natură penală.

Au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, respectiv 3 avertismente și 7 amenzi",a spus Dajbog.

