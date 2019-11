ALERTĂ ALIMENTARĂ! Circa 1,5 tone de carne de porc INFESTATĂ, comercializată către populaţie în luna octombrie

Circa 1,5 tone de carne de porc infestată cu virusul pestei porcine , pe mesele românilor din Târgu Jiu.

Șeful Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj, Nicolae Călescu, a precizat pentru Agerpres că aceasta provine de la o fermă din judeţul Argeş.

"În data de 19 octombrie, au fost sacrificaţi porcii dintr-o fermă din judeţul Argeş în abatorul de la Vâlcea. Tot în data de 19 octombrie, în hala de carne au intrat, conform facturii pe care am găsit-o în urma controlului, 1.037,40 kilograme carcasă porc la un agent economic şi 407,20 kilograme carcasă porc la un alt agent economic. Pe data de 28 octombrie, am fost notificaţi că în judeţul Gorj a intrat carne infestată cu virusul pestei porcine, este vorba despre lotul despre care v-am spus. Imediat am demarat o anchetă în cadrul acestei unităţi, la data controlului nu s-a mai găsit niciun gram de carne de porc din acest lot, am dispus imediat dezinfecţia generală a acestei hale, iar a doua zi am recoltat probe de sanitaţie şi probele fiind conforme, s-a început activitatea", a precizat Nicolae Călescu.

Carnea infestată a fost cumpărată de populație.

Totodată, Călescu spune că cei doi agenți care au comercializat carnea au actele conforme.

“Cei doi comercianţi au luat carnea cu documente, cu certificat sanitar-veterinar, e cu siguranţă o anchetă în cele două judeţe. Noi, DSV, am procedat conform legislaţiei, corect, am acţionat la timp, deci nici cei doi agenţi nu au nicio vină, pentru că ne-au prezentat documente, la momentul când au cumpărat carnea nu se ştia că provine din animale infestate", a mai spus directorul DSVSA Gorj.

