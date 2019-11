Compania aeriană British Airways a informat că unele din zborurile sale înregistrau joi întârzieri din cauza unor probleme tehnice, acesta fiind un nou eşec înregistrat de compania britanică, transmite Agerpres.



"Echipele noastre lucrează din greu pentru a rezolva o problemă tehnică din cauza căreia unele din zborurile noastre sunt afectate", a informat British Airways într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter ca răspuns unui pasager al cărui zbor a înregistrat o întârziere de 22 de ore.



"Am început să redirecţionăm clienţii spre zboruri alternative şi să le oferim cazare la hotel în cazul în care nu pot să îşi continue călătoriile în cursul acestei nopţi", a adăugat British Airways.



Începând din 2017 şi până în prezent, British Airways a suferit trei episoade de defecţiuni majore ale sistemului de computere, ultimul în luna august a acestui an când operaţiunile companiei aeriene britanice au fost serios afectate.



În paralel, în luna septembrie a acestui an British Airways s-a confruntat cu prima mare grevă a piloţilor săi, ceea ce i-a redus profitul, iar în luna iulie a acestui an a primit o amendă de 230 milioane dolari pentru un furt de date de pe site-ul operatorului aerian produs anul trecut.



British Airways, deţinut de grupul hispano-britanic IAG, are peste 40 de milioane de clienţi pe an şi zboruri către peste 70 de ţări, inclusiv spre România.