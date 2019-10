Alertă cu bombă în Ilfov. Directorul companiei de curierat Fan Courier a anunțat, marți dimineață, printr-un apel la 112, că a primit o amenințare cu bombă la depozitul din Tunari al companiei, potrivit unui comunicat de presă al IPJ Ilfov, citat de G4 Media.

Este vorba despre un e-mail prin care directorul firmei era anunțat că la punctul de lucru din Tunari există un colet care va exploda la ora 11:00.

La fața locului a fost trimisă o echipă pirotehnică a Poliției.

Zona a fost izolată.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.