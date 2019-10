Alertă în Brașov și Predeal: Un urs a atacat un om și este căutat de echipele de intervenție (VIDEO)

Este alertă în Braşov şi în Predeal de câteva ore bune, din cauza unui urs care a atacat deja un om! Este vorba despre un bărbat de 56 de ani de la o stână din zona Comana de Sus. Medicii din Făgăraş l-au preluat pe bărbat. Şi în Predeal şi în Braşov, a fost transmis un mesaj RO-alert din cauza ursului periculos, relatează B1 TV.



Alerta s-a dat aseară în jurul orei 23.00 în localitatea Comana din judeţul Braşov. Din primele date, bărbatul în vârstă de 56 ani se afla la o stână, în momentul în care a fost atacat de animalul sălbatic.Bărbatul a rămas inconştient, iar la locul incidentului a intervenit, cât a putu de repede, un echipaj de ambulanță din Făgăraş, cu medic.



Cum ursul este de negasit, inspectoratul pentru situatii de urgenta a transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT.Echipele de intervenţie au organizat căutări pe dealurile din apropierea localităţii şi au pus momeli în speranţa că vor reuşi să prindă animalul sălbatic.

