ALERTĂ! Cinci decese și sute de îmbolnăviri. O BOALA MISTERIOASĂ amenință utilizatorii acestui produs

Cinci persoane au murit î n SUA din cauza unei afectiuni pulmonare misterioase care ar putea a v ea leg ă tur ă cu utilizarea tig ă rilor electronice.

Sunt cunoscute î n prezent alte 450 de cazuri de persoane care prezint ă dificult ăț i majore de respiratie. Pacien ț ii, indiferent de vârstă , au î n comun faptul c ă au folosit ț ig ă ri electronice, informeaz ă Metro, citat de ziare.com



Printre simptomele prezentate de pacienti se numara dureri in piept, dificultati de respiratie si stari de voma. Multi dintre ei au necesitat ventilatie mecanica, iar in unele cazuri s-a apelat chiar la coma indusa.

Primul deces provocat de aceasta afectiune a avut loc in iulie, in Oregon. De atunci, au murit oameni in aceleasi circumstante si in Illinois, Indiana si Minnesota.



Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA (CDC) le recomanda oamenilor sa nu mai foloseasca tigarile electronice pana la stabilirea concreta a cauzelor afectiunii , acesta fiind considerat in momentul de fata principalul mijloc de a preveni contractarea bolii.



Dintre pacienti, majoritatea au folosit tigari electronice cu THC, principalul compus psihoactiv din canabis, altii au inhalat un amestec de THC si nicotina si o mica parte doar nicotina.

Desi pana acum nu a fost stabilita o legatura intre imbolnaviri si un dispozitiv sau o substanta anume, investigatia expertilor este concentrata pe produsele de pe piata neagra care contin ulei de vitamina E, cunoscut ca supliment alimentar care poate fi administrat pe cale orala sau ca ingredient cosmetic care se aplica pe piele.



La randul sau, American Vaping Association considera ca imbolnavirile sunt cauzate de tigarile electronice ilegale cu THC.



Tigarile electronice se gasesc pe piata din SUA din 2006, iar in 2018 erau folosite de aproximativ 3,6 milioane de adolescenti, cu 50 la suta mai multi fata de anul anterior.



Dispozitivele sunt din ce in ce mai populare si in Romania.