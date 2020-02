UPDATE: În urma verificărilor, alerta s-a dovedit a fi falsă. Circulația a fost reluată pe această stradă.

Alertă cu bombă, în București!

Strada Ion Câmpineanu a fost complet blocată. Un echipaj antitero a intervenit de urgență.

Din primele informații, o geantă suspectă ar fi fost lasată nesupravegheată. Echipa pirotehnică a SRI a intervenit de urgență.

