Alertă cu bombă la Curtea de Apel București

Alertă cu bombă, luni, la Curtea de Apel București. În jurul orei 11:10, un bărbat a anunțat prin apel 112, că, în această instituție, se află un dispozitiv exploziv. Clădirea a fost evacută, iar traficul în zonă, atât cel rutier cât și cel pietonal, a fost restricționat.

