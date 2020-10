Alertă cu bombă la Ministerul Transporturilor: Un bagaj suspect a fost găsit, marți, în curtea instituției. Au fost anunțate imediat autoritățile, iar un echipaj al Serviciului Român de Informații (SRI) se află la fața locului.

Poliția Capitalei transmite că, marți, în jurul orei 11.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul că în zona porții de acces spre clădirea, Ministerului Transporturilor se află abandonată o geantă. Imediat, la fața locului s-au deplasat agenți de la Secția 3, precum și polițiști ai Brigăzii Rutiere.

Traficul rutier a fost restricționat pe Bulevardul Dinicu Golescu pe ambele sensuri între strada Mircea Vulcanescu și strada Witting.

„Astăzi, în jurul orei 11.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul că în zona porții de acces spre clădirea, Ministerului Transporturilor se află abandonată o geantă. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 3 Poliție, precum și ai Brigăzii Rutiere, care au dispus restricționarea traficului pietonal și rutier în zonă. Colegii din cadrul Serviciului Pirotehnic al SIAS, efectuează verificări”, transmite Poliția Capitalei.

Totodată, reprezentanții SRI transmit că au trimis la fața locului o echipă pirotehnică.

„În urmă cu puțin timp, a fost înregistrat un apel la 112 iar autoritățile au fost alertate cu privire la existența unui bagaj suspect în curtea Ministerului Transporturilor. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații a ajuns în perimetrul respectiv și se intreprind măsurile specifice pentru astfel de situații”, transmit reprezentanții SRI.

