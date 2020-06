Este alertă cu bombă la Tribunalul București. Pe o adresă de e-mail a instanței a fost trimis vineri un mesaj potrivit căruia în sediiul institiției se află o bombă care va exploda.

La sediul instanței au fost luate toate măsurile pentru ca oamenii să fie în siguranță, se fac evacuări din cadrul Tribunalului București, iar Serviciul pirotehnic din cadrul Serviciului Român de Informații face verificări.

Este vorba despre o clădire foarte mare și, totodată, extrem de aglomerată, Tribunalul București fiind cea mai aglomerată instanță din România. Astfel, verificările ar putea dura foarte mult timp.

În același timp, autoritățile fac cercetări pentru a identifica persoana care a trimis e-mailul de amenințare.

Știre în curs de actualizare

