Un marocan, stabilit de ani buni în Cluj Napoca a fost expulzat din România. Tânărul de 29 de ani a fost declarat indezirabil de judecători, după ce Serviciul Român de Informaţii a descoperit că acesta ar avea legătură cu mișcări teoriste. Tânărul nu a contestat decizia judecătorească şi a părăsit deja teritoriul ţării noastre.

Tânărul de 29 de ani din Maroc se stabilise de ani buni în Cluj Napoca şi lucra la o mare companie IT. Mai mult acesta a absolvit studiile politehnice tot în Cluj. El era descris de prieteni ca fiind un tânăr liniştit, care nu se implica în scandaluri. Însă ofiţerii Serviciului Român de Informaţii au descoperit faptul că acesta ar fi avut legături strânse cu mai multe grupări terorise. Una dintre ele este Hamas.

Pe contul său de socializare a și promovat o achiziție periculoasă de armament. Marocanul a fost considerat de judecători un adevărat pericol pentru securitatea națională României. Drept urmare, judecătorii l-au declarat indezirabil pentru următorii 10 ani. În premieră, suspectul nu a contestat decizia judecătorească şi a părăsit deja teritoriul României.

