Un accident feroviar grav s-a produs, miercuri după amiază, la câțiva kilometri de București. GALERIE FOTO

Două trenuri s-au ciocnit frontal și au deraiat, între Ploieşti şi Brazi, județul Prahova. Este vorba despre un trenul de călători IR 5008, ce se deplasa pe ruta Ploiești Sud - București, și un tren de marfă care transporta zahăr.

