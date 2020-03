Alertă epdemiologică la Suceava. Un bărbat confirmat cu Covid-19 a participat la o slujbă religioasă cu sute de persoane (VIDEO)

Anchetă epidemiologică de amploare la Suceava, după ce un bărbat de 56 de ani, confirmat luni cu Covid-19, a participat anterior la o slujbă religioasă cu alte 450 de persoane.

Alexe Moldovan, prefect de Suceava, a declarat pentru B1 TV că bărbatul s-a întors din Belgia la data de 4 martie, când încă această țară nu se afla în zona roșie, astfel că bărbatul nu era în evidențele de sănătate publică, iar suceveanul nu a fost nevoit să stea în autoizolare.

‘ Vorbim despre un bărbat de 56 de ani, care s-a întors din țară în data de 4 martie, de la Bruxelles la Iași. Acesta nu figura în evidențele de Sănătate Publică ca fiind întors din zonele de risc.

La data de 15 martie I s-au recoltat probe, el intrând în autoizolare la domiciliu împreună cu familia. O zi mai tâzriu a fost confirmat pozitiv.

Ancheta epidemiologică a fost declanșată de urgență, dar este de amploare având în vedere că persoana respectivă a participat, împreună cu soția, la o adunare religioasă la care au participat 450 de oameni.

El a participat la această adunare între 4 martie și 15 martie.’, a spus Alexe Moldovan, prefect de Suceava, pentru B1 TV.

