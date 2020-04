Alertă epidemiologică în Sibiu: 101 oameni au intrat în contact cu o victimă a COVID-19. Bărbatul era pastor și „a umblat mult în comunitate” (VIDEO)

Este alertă epidemiologică în Sibiu. Sunt peste 100 de oameni care au intrat în contact cu un român ce a murit din cauza infectării cu COVID-19.

Prefectul de Sibiu, Mircea Crețu, a anunțat, pentru B1 TV, măsurile luate. Acesta a precizat că nu se știe de unde a luat virusul bărbatul infectat și care a decedat. El era pastor al unui cult și a umblat mult prin comunitate, de unde și numărul mare al contacților, a mai explicat Mircea Crețu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.