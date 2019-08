ALERTĂ ÎN MARAMUREȘ: Mocănița a deraiat din nou pe Valea Vaserului (VIDEO)

Monănița din Valea Vaserului, Maramureș, a deraiat din nou.

La nici o săptămână de la anteriorul incident, Salvamont Maramureș anunță că a fost primit un apel la 112 în care reclama faptul că un vagon al Mocăniței a deraiat.

