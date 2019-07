ALERTĂ ÎN TIMIȘ! Primele imagini cu CRIMINALUL din Făget (VIDEO)

Au apărut primele imagini cu criminalul din Timiș.

Bărbatul a fost surprins de camerele de luat vederi de la un magazin din localitatea Temerești.

Pe imagini se vede cum Ionel Boldea lovește cu pumnii în usa magazinului sperând să poată intra într-o alimentară. Dupa cateva minute , acesta pleaca si fura o masina.

Barbatul este acum cautat de zeci de politisti.

