O fetiță de doar nouă ani a dispărut de acasă, din Timișoara. Mirela Szucs a plecat din parcul din zona Bucovinei, iar de doua zile nu mai stie nimeni nimic de ea

MFata are 9 ani, are 1,28 m, aproximativ 24 de kilograme, păr șaten, drept, de lungime medie. Are fața ovală și ochii căprui, iar la data dispariției purta o rochie de culoare albastră, colanți negri, cu motive florale, și șlapi albaștri, scrie Opinia Timișoarei.

Ca semne particulare, copila are pete pe față, sub ochiul stâng și în jurul gurii. Cine are informații despre tânăra dispărută este rugat să sune la numărul de urgenta 112 sau să contacteze cea mai apropiata secție de poliție.

