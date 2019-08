ALERTĂ LA AZUGA: Urșii au intrat într-o benzinărie! (VIDEO)

Scene halucinante la Azuga. Doi urși au fost filmați în timp ce se plimbau într-o benzinărie. Animalele au trecut printre pompele de benzină și apoi au fugit, speriate de zgomote.

O familie aflată într-o mașină în benzinărie a filmat animalele care au trecut printre pompele de benzină.

Imaginile au fost postate, vineri, pe Facebook. În imagini se vede cum cei doi urși, care au apărut lângă gardul benzinăriei, trec peste o pompă de benzină și apoi fug, speriați de zgomote.

Postarea a avut zeci de distribuiri, iar unii comentatori au făcut haz de apariția neașteptată a animalelor acolo. „Au rămas fără combustibil", a scris unul dintre cei care a vizionat filmul.

