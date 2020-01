Ministerul Săntății a constituit, miercuri, un grup de lucru pentru combaterea și prevenirea coronavirusului, care a izbucnit în China, dar care s-a răspândit în mai multe zone de pe harta lumii. Autoritățile române speră că, astfel, vor limita efectele epidemiei în țara noastră. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății va institui alertă la nivel global.

„Acest grup de lucru se va întâlni săptămânal și de oricâte ori este nevoie. S-a luat în discuție și gripa aviară și sezonul gripal, care a început, și s-a stabilit un set de măsuri pentru diagnosticare și tratament”, a declarat Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

În ceea ce privește coronavirusul, unitățile medicale pentru boli infecțioase din țară au fost pregătite să primească pacienții care prezintă simptome de genul. Este vorba despre Spitalele „Matei Balș” și „Victor Babeș” din Capitală, precum și despre cele cu același profil din Iași, Cluj și Timișoara.

„Există un set de măsuri de alertare a autorităților de sănătate publică și a tuturor unităților sanitare, inclusiv a medicilor de familie. Să fie informați dacă vin în contact cu o persoană care este suspectă și care, să spunem foarte clar, a călătorit sau a avut contact cu o persoană care a fost în China”, a adăugat medicul Alexandru Rafila, care a mai precizat că vor fi constituite echipe, care să asigure permanența serviciilor medicale în aeroporturile internaționale.

