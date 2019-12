Agenția Națională de Meteorologie a emis cod galben de intensificări ale vântului și precipitații mai ales sub formă de ninsoare, în intervalul 27 decembrie, ora 22:00 – 29 decembrie, ora 22:00.

În intervalul menționat, local și temporar vor fi intensificări ale vântului, cu rafale în general de 45…50 km/h și de peste 60…70 km/h la munte, iar pe parcursul zilei de duminică (29 decembrie) și în sud-est.

