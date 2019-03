Alertă meteo: Schimbare totală a vremii în România! Vezi cele mai afectate județe!

Meteorologii anunță vreme închisă și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în unele regiuni, potrivit CanCan. Totuși, temperaturile vor fi în continuare apropiate de valorile normale.



Cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații slabe în regiunile intracarpatice și în zona montană, iar pe arii restrânse, în special în prima parte a zilei și în cele sud-estice. Acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase de relief și mixte la munte.



Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade, iar cele minime se vor situa, în general, între -3 și 5 grade.



În București, notează aceeași publicație, cerul va fi în mare parte noros pe întreaga durată a zilei.Pe seara norii se vor mai risipi. Temperatura pe timpul zilei va ajunge la o medie de 9 grade Celsius, iar cea noaptea va scădea până la 3 grade. Dimineața și seara, regimul termic se vor încadra în jurul valorilor de 6-7 grade.



La munte vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă, temporar se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Minimele se vor încadra în jurul valorilor de -6/0 grade Celsius.