ALERTĂ METEO! Urmează ZILE CANICULARE: România, lovită de un val de AER SAHARIAN (VIDEO)

Urmează noi zile de foc. Un val de căldură pornit din nordul Africii va ajunge astăzi deasupra României, iar aerul va deveni irespirabil.

Media normală pentru această perioadă este de 28 de grade Celsius, dar în aceste zile temperaturile vor depăşi chiar şi 36 de grade Celsius la umbră, avertizează meteorologii.

In urmatoarea perioada sapt aceasta si inceputul sapt viitoarea vremea va fi calduroasa in majoritatea regiunilor, caniculara pe arii restransa, insa in special in regiunile vestice si sudice, acolo unde ne asteptam la temperaturi de 35-37, izolat joi sa avem si 37 de grade in S-V Olteniei.

Şi în Capitală vor fi temperaturi de foc. Mercurul din termometre va depăşi, în aceste zile, pragul de 37 de grade Celsius. Pe litoral va fi cel mai bine. Briza mai domoleşte puţin fierbinţeala, iar temperaturile nu vor depăşi pragul de 30 de grade Celsius.

Si in zona litoralului vremea va fi frumoasa, cerul senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 27-30 grade.

Dacă plecaţi în concediu, în Europa, să ştiţi că există riscul să daţi tot de arşiţă. În vestul și centrul continentului se vor înregistra temperaturi de peste 37-38 de grade.