Alertă meteo: Vreme capricioasă peste România. Nu am scăpat de zăpadă! (VIDEO)

Vremea rămâne capricioasă şi în perioada următoarea. Meteorologii au emis astăzi o avertizare de vânt, ploi şi grindină valabilă până joi. În general, intensificările vântului vor creşte în majoritatea zonelor din ţară, iar la munte se anunţă chiar ninsori.

Potrivit B1TV, informarea meteorologică vizază intensificările vântului, ploile moderate cantitativ şi precipitaţiile mixe din zona montană, cu alte cuvinte în cea mai mare parte a ţării, temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de peste 45-55 km pe oră. La munte rafalele vor depăşi 60-70 km pe oră.

Local şi temporar va ploua limitat cantitativ şi vor fi, de asemenea, perioade cu instabilitate atmosferică – averse cu caracter torenţial, descărcări electrice şi, izolat, la căderi de grindină.

Potrivit meteorologilor, la munte va fi chiar viscol.

