Alertă RAPEX pentru măşti de protecție neconforme, emisă de România

Statul român a emis o alertă pentru măşti de protecție neconforme, prin sistemul RAPEX, folosit pentru schimb rapid de informaţii între Comisia Europeană şi statele UE, privind produsele periculoase.

România: Alertă RAPEX pentru măşti neconforme

„Alertă emisă de România – RAPEX: Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecţie de către un organism competent. Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele în materie de sănătate şi siguranţă şi, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător în cazul în care nu este combinat cu măsuri suplimentare.

Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie şi standardul european relevant EN 149“, a declarat Anghel, şef al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană ANPC.

Recent, ANPC a retras de la comercializare peste 31 de milioane de măşti de protecţie, în urma controalelor realizate la nivel naţional.

InfoCons: Ce trebuie să știm la achiziționarea măștilor de protecție

Reprezentanții InfoCons au atras atenția asupra faptului că în momentul în care cumpără măști de protecție, românii trebuie să fie atenți la anumite informații, care ar trebui să fie menționate pe eticheta produselor:

Pe eticheta măștilor de protecție trebuie să fie precizate, în limba română: instrucțiunile de folosire; compoziția materialului utilizat; elementele de identificare si caracterizare (denumirea producătorului/importatorului/dstribuitorului și adresa sediului în Romania;

Existenta marcajului CE ; declarația de conformitate; informații privind depozitarea; lotul sau numărul seriei ori alt element care să permită identificarea măștii; menționarea mărimirii măștii; - Riscul împotriva căruia sunt destinate să protejeze; adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate, se arată într-un comunicat al InfoCons.

„Cea mai simplă modalitate de a ne asigura că o mască este conformă este verificarea cutiei de ambalare a acesteia pe care este obligatoriu a fi inscripționat marcajul CE care asigură coformitatea cu standardul european SR EN 149:2001 însoțit de clasa FFP, sau marcajul N95 care asigură conformitatea cu standardul US National for Occupational Safety and Health (NIOSH) și orientează asupra capacității de filtrare.

De asemenea, pe cutie mai trebuie inscripționat pentru ce particule microbiene a fost testată masca, inclusiv existența protecției antivirale, dimensiunea particulelor filtrate și optional standardul de testare pentru verificarea eficienței de filtrare antibacteriană (SR-EN 14683/2019)”, mai explică reprezentanții InfoCons.

„Chiar dacă trecem printr-o perioadă mai dificilă trebuie să fim atenți de unde, ce și cum cumpărăm. Dacă nu suntem atenți la informațiile de pe etichetă, uneori produsele achiziționate ne pot pune în pericol sănătatea! Citiți informațiile de pe etichetă, termenul de valabilitate, modalitatea de depozitare, modul de utilizare, grupele de vârstă pentru care se poate utiliza produsul! Păstrați bonul fiscal, dacă va fi nevoie să depuneți o reclamație!

Fiecare dintre noi trebuie sa fim mai vigilenți când cumpărăm produse care ar trebui să ne protejeze! Pentru a sesiza o problema sau ceva suspicios, nu uitați că puteti apela 021-9551 numărul unic de Protecția Consumatorilor”, a transmis președintele InfoCons, Sorin Mierlea.