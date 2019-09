ALERTĂ SANITARĂ în Capitală. ZECI DE ELEVI, suspecți de ENTEROVIROZĂ. Care sunt simptomele

Alertă sanitară în Capitală. Circa 20 de elevi ai Școlii 27 sunt suspecți de enteroviroză, potrivit Inspectoratului Școlar București.

Direcția de Sănătate Publică cercetează cazul, fiind așteptate totodată rezultatele analizelor elevilor.

“Enterovirusurile reprezintă o familie largă de virusuri responsabile pentru multe dintre infecțiile prezente la copii. Aceste virusuri se întâlnesc mai ales în tractul intestinal, dar pot cauza o varietate de boli. Există peste 70 de tulpini diferite, care includ o grupă A și o grupă B, precum și numeroase virusuri ce poartă diverse denumiri aferente bolilor pe care le produc (poliovirus, virusul hepatitei A etc.). Deși numărul tulpinilor este foarte mare, majoritatea bolilor este cauzată de circa o duzină dintre ele.

In plus, majoritatea copiilor dezvoltă o anumită imunitate față de aceste tulpini și, în general, nu dezvoltă o boală decât o singură dată.

Aceste virusuri pot supraviețui zile întregi la temperatura camerei. Temperaturile foarte scăzute nu le face inactive. Cu toate acestea, sunt destul de ușor de distrus cu ajutorul temperaturilor foarte mari și cu ajutorul dezinfectanților. Infecțiile cauzate de non-polio enterovirus, spre exemplu, sunt foarte comune, mai ales la copiii mici. De aceea taberele de vară sau creșele și grădinițele reprezintă locuri în care aceste infecții pot să apaă foarte des.

Simptomele enterovirozelor nu sunt întotdeauna specifice. De obicei, enterovirozele sunt cunoscute ca boli cu stări febrile nespecifice. In general, copiii cu enteroviroză au febra și se simt rău aproximativ 3 zile. Uneori au febră mai multe zile, apoi se simt bine, iar dupa aceea au din nou febră. Iar uneori febra este destul de mare. Adesea febra este asociată cu scaune moi, cu dureri de burtă, dureri în gât, dureri de cap, crampe musculare, vărsături, însă de multe ori singurul simptom este febra și nimic mai mult.

Bolile cauzate de enterovirusuri sunt foarte variate și uneori pot ajunge la forme grave. Enterovirozele sunt principalele cauze ale bolilor de piele în copiărie. Tot ele sunt principala cauză a răcelilor, a durerilor în gât și a pneumoniei. Enterovirusurile cauzează și numeroase afecțiuni ale sistemului digestiv, de la starea de greață, la durerile abdominale sau hepatite. Alte categorii de enterovirusuri pot cauza artrite, dureri în piept, infecții musculare, boli cardiace, infecții ale testiculelor, infecții ale ochilor etc. In sfera infecțiilor neurologice cauzate de enterovirusuri intră meningita, encefalita, și boli care pot cauza paralizia. In plus, studii recente arată ca unii copii, care au avut o enteroviroză localizată la nivelul sistemului nervos central, prezintă un risc mai mare de a dezvolta ADHD.

Enterovirozele sunt contagioase”, informează centrul NM Integrative Therapy.