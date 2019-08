ALERTĂ SANITARĂ: Malarie în România! Anunțul făcut de medici în urmă cu puțin timp

A alertă sanitară după ce un tânăr a fost diagnosticat cu malarie în România. În prezent se află internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, anunță Vremea Nouă.

Bărbatul originar din jud. Vaslui a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Parascheva din Iaşi, unde a fost diagnosticat cu malarie, pe care ar fi contactat-o în timp ce a lucrat într-o ţară africană.

Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sf. Parascheva din Iaşi, a declarat pentru Agerpres că persoana în cauză a fost internată în unitatea medicală în cursul zilei de ieri, starea de sănătate a acesteia fiind stabilă.

