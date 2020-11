Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, vizat de DIICOT într-un dosar de crimă organizată. Ar fi fost mâna dreaptă a interlopului Adrian Tâmplaru

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost vizitat de către DIICOT în dimineața zilei de 11 noiembre. El a fost săltat de mascați și dus la audieri, într-un dosar de proxenetism. Procurorii susțin că ar fi fost mâna dreaptă a interlopului Adrian Tâmplaru.

Procurorii DIICOT Craiova și ofițerii de poliţie judiciară de la BCCO Craiova au făcut 23 de percheziții în mai multe județele, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic de persoane şi proxenetism.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a catalogat operațiunea drept „ziua Z, o zi importantă pentru combaterea infracționalității în România”.

În cadrul acestor misiuni, au fost vizați și celebrul interlop Adrian Tâmplaru, precum și Alex Bodi (soțul Biancăi Drăgușanu și finul interlopului sibian), care a fost ridicat de mascați din vila pe care o are închiriată în localitatea Voluntari, jud. Ilfov.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova au făcut, miercuri dimineață, 23 de percheziţii domiciliare în județele Ilfov, Braşov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu şi Vâlcea, vizată fiind o rețea infracțională specializată în trafic de persoane şi proxenetism.

Printre persoanele vizate se numără și Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, dar și nașul acestuia, interlopul sibian Adrian Tâmplaru. Potrivit procurorilor, Alex Bodi ar fi mâna dreaptă a lui Adrian Tâmplaru, unul dintre locotenenții interlopului Clămparu. Alex Bodi a fost ridicat de masca din locuința sa, în dimineața zilei de 11 noiembrie și dus la audieri.

În cele mai multe cazuri victimele ar fi fost ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, ar fi fost transportate zilnic la locul unde erau obligate să practice prostituția și erau permanent supraveghete și controlate, iar membrii banii ajungeau în totalitate ma membrii grupării.A cumpărat statuia din aur al lui Buddha. Acasă, a scăpat-o, s-a crăpat şi... ŞOC. Era înăuntru de 1000 ani

În urma cercetării s-a stabilit faptul că tinerele erau exploatate cu precădere în cluburi de noapte sau locații închiriate, pe teritoriul Germaniei, pe raza locațiilor Berlin, Bonn, Stuttgart și Frankfurt, dar și pe teritoriul altor state precum Italia, Marea Britanie, Elveția, sau Austria.

Fetele ar fi fost racolate prin metoda loverboy, cu promisiunea unui viitor comun împreună, sau cu promisiunea identificării unui loc de muncă avantajos, profitând de situația materială precartă a victimelor, obligându-le să se prostitueze în beneficiul lor.

„Victimele care, după ce erau transportate în străinătate, refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme (chiar și unor violuri), pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență”, mai acuză DIICOT.

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu este acuzat că ar fi fost mâna dreapta a interlopului Adrian Tâmplaru, nașul său de cununie, dar și locotenentul interlopului Clămparu.

Interlopul Adrian Tâmplaru, unul din liderii lumii interlope din Sibiu, i-a fost părinte spiritual lui Alex Bodi la cea de-a doua căsătorie. În ultimii ani, cei doi au dezvoltat o relație foarte apropiată, mergând împreună inclusiv în vacanțele exclusiviste.

Potrivit datelor existente până în prezent, Adrian Tâmplaru ar fi folosit rețelele sociale, în timp ce se afla în penitenciar, în perioada 2008 – 2011, alături de alți deținuți, în scopul recrutării unor tinere pentru a practica prostituția, promițându-le un viitor mai bun sau un loc de muncă mai avantajos.

În acest fel s-ar fi pus bazele unei grupări infracționale specializate în principal pe traficul de persoane, trafic de minori și proxenetism.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.