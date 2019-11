ALEX S-A SINUCIS! E doliu în România: Tânărul a pierdut lupta cu DEPRESIA (VIDEO)

Boala secolului XXI – DEPRESIA – a mai făcut o victimă. Alex, student la Universitatea “Lucian Blaga”, a decis să-și încheie socotelile cu viața și s-a sinucis.

Din păcate, Alex nu a mai reușit să iasă din starea de depresie cu care se confrunta de câteva luni.

În urmă cu doar cinci luni, Alex vorbea, într-un video postat pe canalul său de YouTube, chiar despre acest subiect, în contextul în care la acea dată o studentă își pusese capăt zilelor din aceeași cauză, arată Ora de Sibiu.

„Un studiu arată că, la Sibiu, în ultimii zece ani, s-au sinucis peste 400 de oameni. Din aceștia, doi au fost la mine pe strada. Una era chiar bunica mea, care s-a spânzurat în casă, în pod, iar altul un vecin.

Majoritatea oamenilor nu își dau seama că un cuvânt urât sau ceva spus în glumă ar putea să supere pe cineva așa tare. Majoritatea nu trec prin chestiile astea. Semnalele sunt acolo tot timpul, doar că noi nu suntem atenți. Nu ne dăm seama. Eu când îi spuneam prietenului meu cel mai bun că sunt deprimat și că vreau să mă sinucid, îmi spunea să termin cu prostiile. Ideea lui era bună, dar nu e lucrul ce trebuie spus unei persoane care trece prin asta. Avem nevoie de prieteni care să ne încurajeze, să ne ofere dragoste, cuvinte bune”, spunea Alex.

Una dintre profesoarele lui Alex,Ana-Blanca Ciocoi-Pop, a postat pe facebook un mesaj emoționant:

„Ne-a părăsit, din propria-i voință, prea repede, și într-un mod prea dureros, Studentul nostru Alex. Vestea morții lui m-a zguduit într-atât, încât și-a aruncat umbra asupra a tot ceea ce înseamnă viitor apropiat. La cel îndepărtat nu mai îndrăznesc de mult să mă gândesc. Nu am avut privilegiul de a-l cunoaște pe Alex de mult, dar atât cât mi-a fost dat să văd, am înțeles câtă inteligență și sensibilitate se ascundea în spatele acelor ochi triști, etern în căutarea a ceva ce nu a putut găși în lumea această. L-am avut alături săptămâna trecută pentru ultima dată, în cadrul colocviului Lucian Blaga, unde s-a remarcat printr-o întrebare pusă cu mult tact și sensibilitate estetică. Poate cei ce știu să pună întrebări sunt condamnați să nu afle niciodată răspunsuri. Cel puțin nu unele cu care să poată, sau să vrea, să trăiască.

Mă întreb, ca un ecou al paginilor finale din unul din romanele lui Jeffrey Eugenides, ce lume am creat, în care tinerii văd ca unic drum în viață abandonarea vieții însăși? Ce lume am creat în care un tânăr nu mai vede decât funia, gazul de eșapament, podul de pe care se poate sări, sau lama ținută la venele în care pulsează, în van, viață? Ce lume am creat în care vorbim zilnic despre umanism dar ne-am pierdut umanitatea?

Tot ce rămâne sunt vidul, durerea, și acel sfâșietor și absurd ‘de ce?’. Dar, așa cum am spus, uneori a pune întrebări e una dintre cele mai periculoase întreprinderi în care ne putem lansa.

Le-am vorbit astăzi Studenților despre suferințele psihice, despre suicid, despre depresie, despre trauma, despre propriile mele experiențe cu aceste umbre, despre cele ale Părinților mei. Le-am vorbit despre umanitate, și despre stigmatizarea suferinzilor, și despre indiferența cu care trecem unii pe lângă alții zilnic. Și i-am îndemnat să fie, să fim, mai buni unii cu alții. Să întrebăm pe cei de lângă noi dacă sunt bine, și să insistăm și să îi întrebăm din nou, și din nou, să ne pese. Să ne luptăm cu dezumanizarea care s-a lăsat că o cortina neagră peste tot ce facem în ultima vreme.

Să nu ne pierdem. Pe noi. Pe alții.”

