Alexander Adamescu, trimis în judecată de procurorii DNA pentru mituirea unor judecători (VIDEO)

Alexander Adamescu, aflat la Londra și vizat încă din anul 2016 de un mandat european de arestare, a fost trimis în judecată de procurorii DNA sub acuzația de mituire a unor judecători de la București. Prin avocații săi, omul de afaceri blochează procedurile de extrădare din Marea Britanie, relatează B1 TV.

