Imagini ȘOCANTE în Alexandria: Mai mulţi interlopi s-au luat la BĂTAIE cu poliţiştii şi jandarmii (VIDEO)

Imagini şocante în Alexandria! Mai mulţi interlopi s-au luat la bătaie cu poliţiştii şi jandarmii, informează B1 TV. Scandalul a izbucnit joi noapte, după ce un avertisment al oamenilor legii a fost ignorat. De aici şi până la un conflict în toată regula, nu a mai fost decât un pas!

