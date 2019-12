Grav accident în Alexandria: Două maşini s-au făcut zob. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Scene înfiorătoare pe un drum din Alexandria. Două maşini s-au făcut zob în centrul oraşului, din cauza unui şofer care nu a acordat prioritate de trecere în sensul giratoriu, informează B1 TV. În urma impactului extrem de violent, cei doi şoferi au avut nevoie de îngrijiri medicale. Imagini de groază şi în Timişoara. Patru oameni au ajuns de urgenţă la spital după ce două maşini s-au izbit violent.

Accidentul teribil a avut loc duminică noapte într-o intersecţie din Alexandria. Vinovat de accident este un şofer care a ignorat regulile de circulaţie. Tânărul, care circula cu viteză, nu a acordat prioritate de trecere în sensul giratoriu şi a lovit în plin o maşină care circula regulamentar.

Un bărbat care trecea prin zonă şi a văzut întreaga scenă a sunat imediat la 112. La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Ambii şoferi au fost transportaţi de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma ciocnirii violente, ambele autoturisme s-au făcut zob. Traficul în zonă a fost restricţionat mai bine de o oră.

