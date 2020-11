Alexandru Arșinel: Draga Olteanu Matei, o pierdere imensă. Din ce în ce mai mulți colegi din generația sfântă a teatrului românesc dispar (VIDEO)

Marele actor Alexandru Arșinel spune că regretata Draga Olteanu Matei, care a decedat în noaptea de marți spre miercuri, era în primul rând „un munte de personalitate”. „Acum câteva zile Găitan, acum Draga și de-a lungul anului, și anilor din ce în ce mai mulți colegi din generația sfântă a teatrului românesc dispar”, a declarat Alexandru Arșinel, în direct pe B1 TV.

