Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, explicații despre lipsa apei calde în anumite zone din Capitală: „Astfel de lucrări vor mai exista” (VIDEO)

Alexandru Burghiu, directorul general al Termoenergetica, a oferit mai multe explicații cu privire la lipsa apei calde în anumite zone din Capitală, cum s-a întâmplat vineri, spre exemplu, când „foarte mare parte din raza sectoarelor 2 și 3 a fost afectată tocmai pentru că s-a lucrat”. Astfel de lucrări, spune oficialul, „vor mai exista”.

Directorul Termoenergetica, explicații despre lipsa apei calde în anumite zone din Capitală





„Vorbim de lucrări care nu s-au mai făcut niciodată în ultimii 30 de ani. Înțelegem foarte bine aceste neajunsuri ale cetățenilor, însă trebuie să fie informați și să știe că nu există nicio posibilitate tehnică de a înlocui această țeavă – pentru că suntem în situația asta, pentru că nu s-a înlocuit în ultimii ani – fără să existe neplăceri. Există variante de alimentare a unor zone, așa cum au fost proiectate, însă din păcate nu mai avem aceste CET-uri să existe o a doua variantă și foarte multe din celelalte bretele, așa cum se numesc în limbaj tehnic, în ultimii zeci de ani au fost închise tocmai pentru că nu s-a putut lucra”, a declarat el.

Oficialul susține că „nu s-a putut lucra pentru că se creau neplăceri. S-a preferat să se meargă pe principiul lasă că merge și așa, până am ajuns în aceste momente în care nu avem ce să facem decât să înlocuim. Situația a degenerat, putem spune, vineri, când foarte mare parte din raza sectoarelor 2 și 3 a fost afectată tocmai pentru că s-a lucrat. Am înlocuit și am pus în funcțiune o astfel de bretea, la care făceam referire anterior. Ca titlu informativ, undeva la 35%, 40% din aceste bretele, respectiv posibilități secundare de a alimenta o anumită zonă, au dispărut, nu mai sunt în folosință. Suntem obligați să le refacem, pentru a suplini lipsa acestor CET-uri. Vineri, așa cum v-am spus, am început o lucrare care a ținut până sâmbătă după-amiaza, am început această încărcare, dar ea a presupus oprirea magistralei. Efectul îl știți cu toții, sectorul 3 nu a mai fost alimentat”.



Ce a mai spus Alexandru Burghiu





„Sunt lucrări vitale pentru sistemul de termoficare al Municipiului București, fără de care nu putem să asigurăm apa caldă și căldura în viitor. Vă dau cu titlu de exemplu situația din zona Aviației. Dacă țineți minte, anul trecut am avut o lucrare foarte mare în zona Nicolae Caramfil, cât și în zona Iancu de Hunedoara. S-a ajuns să se iasă în stradă, pentru că nu aveau oamenii apă caldă. De ce am fost obligați să facem această lucrare? Pentru că nu puteam să asigurăm în iarnă agentul termic. Ați văzut că de atunci cartierul Aviației este fără probleme, deci efectul lucrărilor se resimte, și anume într-o furnizare fără probleme”, a adăugat Alexandru Burghiu.