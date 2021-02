Alexandru Burghiu, venituri lunare de 6.000 de euro în 2020 doar din surse publice. Întrebat pe B1 TV dacă a activat într-un serviciu secret al MAI, el a refuzat să răspundă: „Prefer să nu discut” (VIDEO)

Alexandru Burghiu a intervenit în direct pe B1 TV, joi seară, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, ocazie cu care a fost întrebat ce activitate a prestat în cadrul Ministerului de Interne în perioada 2008-2014, ba chiar dacă a lucrat într-un serviciu secret al instituției. El a evitat să răspundă și a încercat să devieze discuția către Termoenergetica, deși realizatorii emisiunii s-au întrebat cum ajunge un absolvent al Academiei de Poliție, care refuză să spună ce a făcut în MAI, să ocupe multiple funcții de o înaltă răspundere economică, în ciuda faptului că CV-ul său nu arată niciun fel de pregătire în acest sens.

În anul 2020, Alexandru Burghiu a obținut lunar venituri de 6.000 de euro doar din surse publice. Potrivit declarației sale de avere, banii au fost încasați din indemnizația de membru al Consiliului de Administrație al Metrorex, din calitate de administrator special RADET, din funcția de director general al Companiei Municipale Termoenergetica, de la Compania Municipală Parcuri și Grădini, dar și din comisia pentru aplicarea Legii 550/2002 privind spațiile comerciale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Întrebat pe B1 TV dacă a activat într-un serviciu secret al MAI, Alexandru Burghiu a refuzat să răspundă și a încercat să devieze discuția

Întrebat cum a reușit în viață, Alexandru Burghiu a declarat: „Am văzut și eu titlurile de astăzi și cred că ar fi normal să citiți dincolo de aceste titluri, că am văzut că ați dat pe post opt case. Dacă vă uitați în declarația mea de avere, nu există opt case. Patru din aceste așa-zise case sunt într-o comună din județul Buzău și sunt niște spații agricole. În realitate, doar unul din cele patru mai există, iar celelalte case, respectiv patru, două sunt ale soției, dinainte de căsătorie, iar două le-am achiziționat în baza creditelor care apar, de asemenea, în declarația mea de avere. Despre asta este vorba”.

Întrebat dacă e corectă informația potrivit căreia a încasat lunar câte 6.000 de euro în 2020 doar din surse publice, el a afirmat: „Toate sursele financiare sunt trecute în declarația de avere”.

Întrebat dacă a fost polițist, Alexandru Burghiu a afirmat: „Eu am lucrat în Ministerul de Interne, nu am activat ca și polițist. Am lucrat într-o unitate a Ministerului de Interne, ca ofițer”.

El susține că este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție. Deși a fost întrebat în repetate rânduri ce a făcut în MAI, Alexandru Burghiu a evitat să răspundă de fiecare dată.Ce sunt haitele de câini albaştri care au început să apară pe străzi şi unde pot fi văzuţi

„Am lucrat într-o unitate a Ministerului de Interne. Prefer să nu vorbesc despre aceste aspecte”, a spus acesta.

Întrebat în mod direct dacă a lucrat într-un serviciu secret al MAI, Alexandru Burghiu a răspuns: „Repet, prefer să nu discut despre aceste aspecte”.

„Inițial am fost administrator în cadrul Regiei Autonome, ulterior am fost director al companiei Termoenergetica, în același an. Celelalte numiri sunt în cadrul Metrorex, în baza ordinului ministrului Transporturilor, iar la compania municipală sunt numit în urma hotărârii AGA”, a mai adăugat Alexandru Burghiu.