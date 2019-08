Alexandru Cumpănașu: Am solicitat protecție din partea MAI pentru că viața mea a devenit un coșmar. Poliția trebuia să mă apere, dar am refuzat categoric

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu - una dintre fetele dispărute în Caracal, a solicitat Ministerului Afacerilor Interne să-i asigure protecție atât lui, cât și familiei sale, în condițiile în care viața sa a devenit un „coșmar”.



„#112vreausatraiesc. Dragi prieteni, pt ca mai multi colegi m-au intrebat va informez ca am solicitat MAI asigurarea protectiei mele si a familiei in aceasta perioada. Lupta cu clanurile mafiote din stat si din afara lui i-a facut pe unii s-o ia razna si sa ma ameninte pe mine si familia mea cu moartea dar si alte forme de amenintare.



Am urmat calea legala si am informat Parchetul General si MAI. Care au dispus masurile pe care le-au considerat necesar in functie de informatiile predate dar si cele pe care acestia le detin. S-a incercat initial propunerea ca Politia sa faca acest lucru insa am refuzat categoric pt ca efectiv nu mai am incredere in aceasta institutie.



Motiv pt care s-a recurs la jandarmerie. Viata mea a devenit un cosmar pe care nu il doresc nimanui: dispare intimitatea, apare teama si nu mai ai viata ta. Sper ca aceasta batalie sa o castig cat mai repede pt a ma putea intoarce la viata mea obisnuita si linistita de dinainte si sa nu ma gandesc in permanenta la securitatea copiilor mei. Nu este placut sa te uiti peste umar insa batalia cu clanurile mafiote nu este o batalie cu o manastire de maici. #OROMANIEFARACLANURI”, a scris Alexandru Cumpănașu, pe pagina sa de Facebook.