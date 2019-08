Alexandru Cumpănașu susține că a fost amenințat de apropiații lui Gheorghe Dincă: 'Ar încerca diverse lucruri'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, susține că a a primit amenințări de la apropiații lui Gheorghe Dincă. Cumpănașu s-a prezentat, luni, la Parchetul General pentru a depune o plângere penală în acest sens.

”Am primit foarte multe amenințări, de toate felurile. S-a depășit deja gradul meu de suportabilitate și voi depune o plângere penală la Parchet pentru ca procurorii să găsească vinovații. Încerc să nu ofer foarte multe detalii pentru că este treaba procurorilor să ancheteze aceste amenințări.

Ori cineva se joacă cu mințile noastre, ori sunt lucruri mai grave. E mai complex decât atât, decât mesaje și telefoane. (...) Sunt elemente care sunt descrise de către persoane care pot fi identificate și chemate la audieri, care mi-au comunicat că apropiați ai lui Gheorghe Dincă ar face aceste amenințări și ar încerca diverse lucruri”, a declarat Cumpănașu.

Totudată, acesta a precizat că va solicita date de la Parchet în condițiile în care, la aproape o lună de la izbucnirea scandalului nicio persoană nu a fost pusă sub urmărire penală.

”N-am mai primit nicio informație de la Parchet, nici cu privire la ce am depus și audierile care trebuiau să se desfășoare față de persoanele indicate acolo și nici cu privire la ceea ce se întâmplă în acest moment cu acea plângere a mea cu privire la pedepsirea vinovaților în cazul intervenției în cazul Alexandrei. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție nu a pus pe nimeni sub urmărire penală, ceea ce mi se pare absolut strigător la cer în momentul ăsta. (...) Într-o lună de zile nici Alexe, nici procurorul de acolo, nimeni nu este pus sub urmărire penală? Este tot urmărire penală in rem? Ceva e în neregulă. (...) Aici nu avem de-a face cu prea multe lucruri de cercetat.

Voi solicita procurorului general să îmi comunice care este stadiul pentru că eu am făcut plângerea penală și am tot dreptul să știu care este stadiul procedural al acestei anchete privind sancționarea celor de la Caracal care au acționat ilegal, din punctul meu de vedere, în cazul Alexandrei”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.