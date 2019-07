Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, pe care Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o, a dezvăluit că părințeii fetei au intrat în posesia unor conversații de pe Facebook, dintre o prietenă a adolescentei și un individ necunoscut, care susținea că aceasta face parte dintr-o rețea.

Cumpănașu spune că autoritățile nu au reușit nici până acum să îl identifice pe individ și a anunțat că va face publice conversațiile.

Referitor la telefonul pe care l-a primit mama Alexandrei, de la o persoană care a utilizat apelativul „mama soacră”, spunându-i că el și minora sunt bine și urmează să plece în Anglia să facă bani, Cumpănașu spune că, din informațiile pe care le are, cel care a sunat era chiar criminalul.

Întrebat dacă familia a fost contactată de anchetatori, unchiul Alexandrei a răspuns: ”Nu. Pur și simplu, sunt niște nesimțiți. Nu țin legătura deloc cu familia, familia încearcă să afle câte ceva și mai mult află de la mine. Oamenii ăștia nu au suflet, nu au inimă, nu au nimic. Nu țin legătura cu familia. Dimpotrivă, săracii, ei sunt cei care caută, disperați, piste, îi sună diverși oameni, le-au dat numerele de telefon, se duc peste ei să le spună, le-au dat conversații de pe Facebook, în care un cetățean spunea că a fost răpită și îi e frică să vorbească mai mult. Sunt vreo șapte pagini de conversații și astăzi le voi face publice pentru că nesimțiții ăștia nici măcar nu au fost în stare să identifice IP-ul acelui individ. Sunt conversații dintre o prietenă a Alexandrei cu un individ despre care nu știm nimic, dar care spunea că este răpită, că e parte dintr-o rețea și că sunt mai multe fete și că s-au pus ochii și pe Alexandra. Poate fi o pistă falsă, dar cât de puțin pregătit să fii ca să nu poți să localizezi, să identifici cu poliția cine a scris acele rânduri”.

Între timp, potrivit unor surse, Gheorghe Dincă ar fi cercetat într-un al treilea dosar, după ce poliţiştii ar fi găsit în locuinţa acestuia telefonul unei alte fete, care a fost găsită moartă în 2015, în parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova. (Detalii AICI)

