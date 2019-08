Alexandru Cumpănașu, după confirmarea că oasele din pădure nu sunt ale Alexandrei: Procurorii trebuie să afle rețeaua și să găsească fetele dacă trăiesc / El explică de ce moartea nepoatei sale nu este certă (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu a reacționat, în direct pe B1TV, după ce DIICOT a confirmat că oasele găsite în pădurea din oraș nu sunt ale nepoatei sale, ci sunt diferite de cele descoperite în casa lui Gheorghe Dincă, principalul suspect din dosar. Ba mai mult, el pune la îndoială chiar și probele relevate în casă, precizând că niște „dinți” nu demonstrează dacă Alexandra a fost omorâtă sau nu.

„Eu unul sunt calm, am răbdare, și uitați, și în cazul acesta am avut dreptate. Mă bucur că am avut dreptate pentru că este vorba despre viața Alexandrei și testul inițial ADN este unul care, cel puțin din punctul meu de vedere, este nu suspect, dar este puțin probabil ca el să fie unul nu neapărat bine realizat, dar... Bun, ai găsit niște dinți. Dinții aceia puteau să rămână în urma unui foc sau puteau să fie pur și simplu scoși. Adică avem foarte multe lucruri logice, la care ne raportăm și, pe baza acestor lucruri logice, încercăm să discernem. Altfel, cei care au un scop foarte clar definit de a îngropa această poveste, de a ne servi ce vrea Dincă eu cred că acționează cu foarte multă minuțiozitate”, a spus Alexandru Cumpănașu.

Întrebat ce e de făcut mai departe, unchiul Alexandrei Măceșanu a răspuns: „De aici încolo trebuie ca procurorii să afle rețeaua și, pe baza dovezilor legate de rețea și complici, să găsească fetele dacă sunt în viață. Este foarte simplu. Din punctul meu de vedere, nu sunt un om care să lege o realitate evidentă, dar în același timp nici să fim luați de proști. Dacă Alexandra a decedat, ceea ce eu sper că nu, Dină, acest monstru, nu cred că este criminalul ei. Dintr-un motiv foarte simplu: acest individ nu avea nicio logică ca să purceadă la arderea cadavrului Alexandrei, în curtea lui, în timp ce Poliția era anunțată, oricât ar fi fost el de acoperit”.

În acest context, Alexandru Cumpănașu a explicat diferența dintre un test antropologic și unul de ADN, explicând că nu era suficient timp pentru a merge pe a doua variantă - cea care ar fi relevat identitatea rămășițelor. Totodată, el a reluat afirmația potrivit căreia are o echipă paralelă care investighează situația.



„Rezultatul nu avea cum să vină așa repede. Eu cred că nici măcar nu are cum să fie vorba despre testul ADN, eventual de cel antropologic. Din ce citați dumneavoastră, era vorba despre niște date specifice unui test antropologic, pentru că această cutie, mă rog, acest recipient în care s-au aflat aceste rămășițe a fost deschis vineri.



Eu vă spun acum din experiență, pentru că noi deja căutam institute în afara țării și niciunul nu ne-a dat un răspuns mai rapid de două săptămâni dacă vor avea acces la ele, iar acesta este termenul de când ajung acolo.



Așa că eu nu cred că este vorba despre testul ADN. Îmi cer scuze, cred că este vorba despre cel antropologic. Cea antropologică nu stabilește identitatea persoanei respective, nu stabilește nimic raportat la ADN-ul părinților. Stabilește niște semnalmente - vârstă, înălțime. Eu am spus de la început că nu sunt (n.r. - oasele Alexandrei) pentru că în aceeași zi, de la 12 până la 12 noaptea, nu aveau cum și nu avea cine să facă toate lucrurile acestea. Mi se pare absurdul absurdului. În continuare cred că acest individ se joacă puțin așa cu anchetatorii. I-a dus pe diverse piste, dar faptul că nu sunt ale Alexandrei este un lucru care pe noi, ca și familie, ne bucură. Nu pot să neg lucrul acesta. Grăbirea presei de a crede diverse surse din INML - nu mă refer acum, ci săptămâna trecută sau în alte perioade, sau din alte zone - cred că este și o zonă de intoxicare. În această chestie e bine să fim atenți pentru că nu știu exact ce își doresc unii de la acest caz, dar cu siguranță de la un nivel foarte înalt își doresc să ducă cazul spre o anumită direcție”, a explicat Alexandru Cumpănașu.



Declarația sa vine în contextul în care DIICOT a confirmat oficial o a doua victimă, miercuri, în condițiile în care rămășițele descoperite în pădurea din Caracal nu sunt ale Alexandrei Măceșanu. Oasele îi aparțin unei fete de 15-19 ani, fiind diferite de cele găsite în casa lui Gheorghe Dincă. (Detalii AICI)