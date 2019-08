Alexandru Cumpănașu, după întâlnirea cu ministrul Fifor: Sistemul mafiot din clanuri și instituții de stat este la cote maxime. Au o forță financiară așa de mare, că mă mir că mai suntem aici (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul uneia dintre fetele dispărute în tragedia din Caracal, a declarat, miercuri, după întâlnirea cu Mihai Fifor, ministrul Afacerilor Interne, că sistemul mafiot din interiorul clanurilor, dar și din interiorul instituțiilor statului este la cote maxime.

„E vorba de ceea ce simt, nu am alte date. Eu cred că, în acest moment, sistemul mafiot din interiorul clanurilor, care se ocupă de trafic de persoane, de trafic de droguri, dar și din interiorul instituțiilor statului este la cote maxime. Eu mă mir că mai sunt aici, prezent. Oamenii aceștia au forță financiară incredibilă”, a afirmat Alexandru Cumpănașu, după întrevederea cu Mihai Fifor.

Printre altele, Alexandru Cumpănașu a reclamat că instituțiile statului preferă să audieze tabăra apărării, în loc să audieze infractorii.

„Din câte știu eu nu a fost depusă nicio înregistrare suplimentară la dosar. Eu cred că nu au niciun fel de alt indiciu, nicio altă pistă, în afară de declarația lui Dincă (n.r. - principalul suspect) și cei doi dinți ai fetei”, a adăugat Alexandru Cumpănașu.

