Alexandru Cumpănașu, după reconstituirea CRIMELOR de la CARACAL: 'Procurorii și-au mai bătut încă o dată joc de familia noastră! Au venit cu un manechin de poliester și l-au ars în butoi'

Alexandru Cumpănașu este de părere că reconstituirea crimelor de la Caracal este "o bătaie de joc". Unchiul Alexandrei Măceșanu susține că scena arderii trupului nepoatei sale a fost o ofensă la adresa familiei sale.

"S-a folosit un manechin din poliester", spune Cumpănașu.

"BATAIE DE JOC LA RECONSTITUIRE: Astazi procurorii DIICOT au continuat mascarada! Au continuat sa il plimbe pe Dinca dupa pofta inimii. Ceea ce m-a revoltat si ma revolta insa ingrozitor atat pe mine cat si pe parintii Alexandrei este bataia de joc de "experiment/expertiza" din curtea lui Dinca privind presupusa ardere a corpului Alexandrei.

Pt acest asa zis experiment acestia au folosit un manechin din poliester si niciunul din elementele descrise de Dinca pt ardere. NOI am cerut in scris altceva: efectuarea unui experiment in aceleasi conditii descrise de Dinca. Daca tot merg pe omor. Astazi procurorii si-au mai batut inca o data joc de familia noastra! Nu am cuvinte sa descriu penibilul acestei situatii. Reiteram solicitarea catre procurori de a face o expertiza asa cum trebuie!!! De a putea dovedi ca in acel recipient putea fi cu adevarat ars un corp uman, ca putea sa se atinga temperatura necesara, etc. Imi este jena de aceasta justitie", scria Cumpănașu pe Facebook.

Amintim că Gheorghe Dincă a fost scos luni din arest şi a mers alături de anchetatori pentru reconstituirea celor două crime pe care le-a mărturisit. Plimbat de la casa sa, la locul de unde a luat-o cu maşina peAlexandra Măceşanu sau în faţa liceului din Caracal unde învăţa fata, Gheorghe Dincă a afişat o atitudine foarte relaxată şi era extrem de dezinvolt în a vorbi în faţa procurorilor. (Vezi FOTO, VIDEO AICI)