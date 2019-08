Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Misterul telefoanelor descoperite în casa suspectului părincipal din Caracal se adâncește. După ce inițial, toată lumea preciza, citând surse apropiate anchetei, că în casa groazei au fost descoperite trei telefoane, Alexandru Cumpănașu a susținut joi, într-un dialog cu reporterul B1.ro, cu totul altceva.

„Eu știu de două telefoane, nu știu de trei și nici unul al Alexandrei", a declarat Alexandru Cumpănașu pentru B1.ro

Cumpănașu a mai spus și că nu a primit informații de la autorități dacă au verificat așa cum trebuie aceste telefoane și, în general, dacă și-au făcut treaba de investigatori: "Așa de mult comunică anchetatorii cu noi că nu știm nici pe dracu. Listingul telefonului acestui nemernic, cât de greu este să-l faci public? Dar câte zile să verifici? Pentru că eu Cred că are și o protecție foarte bine pusă la punct și am deja informații aproape certe. Noi cerem de câteva zile încoace, listinguri, telefoane care s-au dat în noaptea aceea. Tot. Agenda telefonului în care cred că o să avem martori. Nu cred că au făcut nicio verificare, pentru că nu apare nimic nicăieri, nimeni nu ne spune nimic"

Întrebat de B1.ro dacă este adevărat că telefonul de pe care Alexandra a sunat la 112 nu avea credit, Cumpănașu a spus: "Habar nu am dacă avea sau nu credit".

Precizăm că B1.ro a întrebat Orange dacă autoritățile s-au interesat de lista convorbirilor purtate de pe telefonul de pe care s-a sunat la 112, având în vedere că STS a confirmat că acesta era o cartela pre-pay. Răspunsul Orange pentru B1.ro a fost următorul: "Având în vedere faptul ca in prezent este o ancheta in desfasurare, conform prevederilor legale nu putem sa comentam pe marginea acestui subiect. Va asiguram ca, in toate situatiile de acest fel, punem la dispozitia autoritatilor cu celeritate toate informatiile care ne sunt solicitate conform legii."