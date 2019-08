Alexandru Cumpănașu, după anunțul INML: Fata traiește. Rețeaua de trafic de carne vie trebuie găsită imediat / Ce spune despre cei care-l consideră incomod (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu - una dintre fetele dispărute în tragedia din Caracal, a reacționat, în direct pe B1TV, la auzul veștii că INML nu a putut evidenția niciun profil ADN, după ce a analizat oasele găsite în pădurea din localitate.

„Nu face decât să confirme ceea ce am spus de la început, și anume noi considerăm, ca familie, că există, și avem suficiente indicii, o rețea de trafic de carne vie. Din care mitomanul și acest individ zis Dincă nu face altceva decât să fie o mică parte din această rețea. Care nu este nici descoperită, nici cercetată, nici nimic altceva.

Din anchetă reiese un lucru cert, și anume că fata trăiește. Ar trebui să se concentreze cu toții, în acest moment, nu pe dovedirea violurilor lui Dincă - nu spun că nu e important, dar cred că doar 5% din energie trebuie consumată pentru acest lucru, în timp ce 95% ar trebui să vizeze găsirea rețelei. Rețeaua de trafic de carne vie, care este cât se poate de clar că ea există. Dacă nu mai există nicio probă că este decedată, această fată este în viață”, a spus Alexandru Cumpănașu, în emisiunea moderată de Irina Petraru.

În acest context, unchiul Alexandrei Măceșanu a explicat de ce este considerat de mulți drept incomod. Aceștia, spune el, sunt deranjați de faptul că pune presiune pentru rezolvarea anchetei și oferă probe concrete pentru deslușirea speței.



„Sigur că-i deranjează atunci când spun, găsiți mafia din Olt, arestați clanurile din Olt, arestați pe cei care fac trafic de carne vie. Arestați și prindeți pe toți cei care răpesc. Dacă nu sunt în stare să facă lucrul acesta și nu au reușit până acum, cum să nu-i deranjeze că ne amestecăm”, a spus Cumpănașu.



În primul rând, nu știu cum le-am stricat eu ancheta. Mă depășește chestiunea aceasta. N-am făcut decât să ajutăm procurorii. Nu am devoalat probe din dosar când nici măcar nu aveam acces la ele. Ba dimpotrivă, le-am adus 60 de pagini de indicii, la care nu s-au raportat foarte mult. În rest, am devolata incompetența, complicitatea și prostia celor din Caracal cu tot ceea ce se întâmplă în raport cu Alexandra. Dacă a strica ancheta înseamnă a reliefa complicitățile criminale ale unor procurori, polițiști și judecători, atunci, da, îmi asum acest lucru și vă asigur că voi face în continuare la fel. Voi face tot ce ține de mine pentru aflarea adevărului”, a spus Alexandru Cumpănașu.



Așadar, declarația sa vine în contextul în care Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” a anunțat sâmbătă dimineață că, după ce au fost analizate rămășițele găsite în pădurea din Caracal, nu s-a putut evidenția niciun profil ADN, informează DIICOT, printr-un comunicat. (Detalii AICI)

