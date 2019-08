Alexandru Cumpănașu, în audiență la șeful DIICOT: Să se redeschidă cazul din 2012 din Caracal în cazul de răpiri și proxenetism

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, victima lui Gheorghe Dincă, a fost, marți, în audiență la procurorul-șef SIICOT, Felix Bănilă. Acesta ai-a cerut să redeschidă dosarul din 2012, când mai multe fete au picat victime ale unor interlopi acuzați de proxenetism.

Cumpănașu a mai solicitat și audierea membrilor Parlamentului și a primarului din Caracal.

"Am solicitat procurorului de caz reaudierea sau audierea tuturor celor care au fost victime sau suspecți în cazul din 2012 din Caracal în cazul de răpiri și proxenetism, am reiterat solicitarea mea de audiere a membrilor Parlamentului și a primarului municipiului Caracal nu într-o calitate de acuzat, nu am acuzat pe nimeni, ci pentru a furniza informații pentru că, practic, dânșii sunt principalul factor de coagulare de culegere de informații de orice fel care vizează problemele cetățenilor. Înțeleg că domnul procuror șef va transmite procurorului de caz și acolo se va dispune cand vor fi audiați", a declarat, la ieșirea de la sediul DIICOT, Alexandru Cumpănașu, potrivit stiripesurse.ro

DIICOT a facut mai multe percheziții în 2012, la Balș, Târgu Jiu și Filiaș. S-a descoperit că circa 150 de fete fuseseră racolate de 50 de membri ai unei grupări și duse în Italia pentru prostituție.

