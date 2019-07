Alexandru Cumpănașu: Nicolae Moga a fost de negăsit. A trebuit să o sun pe doamna prim-ministru, care mi l-a dat la telefon. Am stabilit o întâlnire, iar când am intrat în minister l-am văzut că își dădea demisia (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata pe care Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o, a dezvpluit că a vorbit cu Nicolae Moga, cu câteva minute înainte ca acesta să demisioneze de la conducerea Ministerului de Interne.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Talk B1”, Cumpănașu a povestit că a reușit să ia legătura cu Moga prin intermediul premierului Viorica Dăncilă. Asta după ce ministrul demisionar al Internelor nu i-a răspuns la telefon.

De asemenea, Alexandru Cumpănașu a precizat că Nicolae Moga i-a promis o întâlnire la sediul MAI pentru a discuta despre niște solicitări pe care unchiul Alexandrei vrea să le facă în cazul dispariției adolescentei.

”Domnul ministru, de două zile era de negăsit atât de către mine, cât și de către familie și a trebuit să o sun pe doamna prim-ministru, care este șeful domnului ministru, să o întreb cum fac să depun aceste solicitări la Ministerul de Interne, cum am făcut ieri la Parchet. Doamna prim-ministru a spus că nu se poate așa ceva. M-a sunat înapoi de față cu ministrul de Interne, mi l-a dat la telefon și am avut o discuție în contradictoriu cu acesta. L-am întrebat când pot să trec pe la Minister pentru a face câteva solicitări. Dânsul mi-a răspuns sec că este CSAT și după. Apoi i-am lăsat mesaj în care l-am întrebat dacă putem să stabilim o oră, eu îmi doream să fie înainte de CSAT. Domnul ministru a amorțit, a intrat în silenzio stampa și am avut această discuție în contradictoriu cu domnia sa care mi-a spus că el nu știe să-l fi căutat, să-i fi lăsat mesaj, să-l fi sunat.

După ce am intrat în această contradicție, i-am transmis domnei prim-ministru conversația cu domnul ministru. A rămas că vine la minister și că mă îndrept și eu spre MAI în 20 de minute. Am ajuns la minister și el era la televizor în conferință de presă, anunța că își dă demisia”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

Nicolae Moga a demisionat, marți de la șefia Ministerului de Interne, după șase zile de mandat, în contextul scandalului generat de crimele de la Caracal. (Detalii AICI)

