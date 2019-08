Alexandru Cumpănașu, la ieșirea de la Parchetul General: Gheorghe Dincă se simțea protejat, indiferent ce făcea, de patru persoane cu influență tot mai mare în județul Olt (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu - una dintre fetele răpite și ucise în tragedia de la Caracal, susține că patru persoane influente din județul Olt și municipiul Caracal l-ar fi protejat pe Gheorghe Dincă, principalul suspect în dosar, indiferent că acesta ar fi comis crime sau alte infracțiuni. În acest sens, el a depus o serie de documente la Parchetul General.

„Am venit să depun documente destul de multe, pe care le-am transmis deja procurorilor Parchetului General și Ministerului de Interne, în decursul celor 18 zile de când această nenorocire a lovit familia noastră.

Cred că ar trebui și anchetatorii să se mai adapteze la ceea ce se întâmplă astăzi (n.r. - referitor la faptul că a depus documentele în format electronic). Am venit să ajut această anchetă pentru că replica a fost că nu am pus mâna pe pix să scriu. La momentul în care am luat cunoștință despre aceste detalii și aceste lucruri, nu cred că îmi stătea mintea să stau să scriu, la ora 12 noaptea, 11 noaptea, sau să aștept până a doua zi. Sunt informații sensibile. Erau informații și piste, care trebuiau verificate imediat. Nu ar fi așteptat amânare până peste o zi sau două, sau când puteam să scriu. Pentru că aceste informații, din ceea ce știu eu, nu au fost verificate, cel puțin o mare parte dintre ele, nu am decât să mă conformez la epoca de piatră a cercetărilor din ziua de astăzi. Am venit să pun în scris tot ceea ce am transmis până acum către Parchet și către Ministerul de Interne.

Eu nu reclam, eu solicit. Ceea ce fac eu este de a adăuga la această plângere o solicitare de audiere a martorilor, care mi-au transmis informația, pentru că nu este născocită de mine, și de verificarea a anturajului acestuia în raport cu cei patru. Din informațiile martorului aceștia se cunosc de foarte mult timp, de cel puțin 20 de ani. Nu îi acuz în mod direct pentru că nu am informații, nici eu, nici martorul cu privire la acest caz, dar Dincă, acest animal, s-a considerat în siguranță, conform declarațiilor martorului în toți acești ani, indiferent dacă era vorba de crime - nu avem informații în sensul acesta - sau de alte ilegalități, pentru că avea acest cerc de prieteni, să le spunem. Un cerc de apropiați, care era cel puțin apropiat la nivelul județului Olt și municipiului Caracal, iar cu timpul au devenit și mai influenți. Se simțea protejat, ca să citez iar din martorul respectiv”, a spus Alexandru Cumpănașu, la ieșirea de la Parchetul General.