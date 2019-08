Alexandru Cumpănașu, plângere la Interpol și Europol: Unchiul Alexandrei cere ca instituțiile internaționale să le caute pe cele două fete (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a depus, joi, adrese la Europol și Interpol, instituții cărora le cere căutarea Alexandrei Măceșanu și a Luzei Melencu. El susține că nu are încredere în modul în care acţionează autoritățile din România.

"Această sesizare cuprinde două aspecte: căutarea celor două fete. E greu de înțeles ce se întâmplă cu autoritățile statului român, Aceasta este prima solicitare către Europol, de a le căuta, iar cea de-a doua parte cuprinde o cooperare a Europol și Interpol din România pentru indentificarea victimelor traficului și a rețelelor din Teleorman pentru că înțeleg că s-au găsit rețele numai la Timișoara și la Galați, dar la Caracal nu", a spus Cumpănașu.

